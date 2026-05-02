В Перми 2 и 3 мая на части парковок отменили плату

Пермская дирекция дорожного движения сообщила о режиме работы муниципальных парковок 2 и 3 мая. Парковки в границах тарифных зон № 101, № 102, № 201, № 301 работают бесплатно.
Парковки в границах тарифных зон № 202 и № 302 продолжат работу круглосуточно в обычном режиме. Зона № 202 охватывает центральные участки улиц Перми рядом с основными административными и коммерческими объектами, № 302 — находится в районе ул. Мира, 39−45 и около ДКЖ.
Днем ранее, 1 мая, все муниципальные парковки в Перми работали бесплатно.