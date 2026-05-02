Эксперт Бурмистров рассказал, что вызовет кусок солнечного ядра при попадании на Землю

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Даже небольшой объем вещества из ядра Солнца величиной с наперсток в случае попадания на Землю вызовет термоядерный взрыв, который приведет к ледниковой зиме. Такое мнение высказал ТАСС в преддверии Всемирного дня Солнца, отмечаемого 3 мая, эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
Он отметил, что если бы люди могли взять наперсток вещества с Солнца и перенести его на Землю, то последствия его попадания в нашу атмосферу зависели бы от того, из какого слоя звезды был взят образец.
«В солнечном ядре вещество находится под колоссальным давлением и имеет температуру до 15 миллионов градусов Цельсия, а его плотность примерно в 150 раз выше, чем у воды. На Земле нечем будет удержать этот сгусток энергии: оно мгновенно вызовет термоядерный взрыв невероятной мощности. Результатом станет полное уничтожение всего живого и многолетняя ледниковая зима», — сказал эксперт корреспонденту ТАСС.
Образец из солнечной короны — внешней горячей атмосферы светила — при переносе на нашу планету рассеется, не выдержав атмосферного давления.
«При этом он может выделить энергию, сравнимую со взрывом нескольких килограммов тротила», — заключил представитель ПНИПУ.