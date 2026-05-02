В Биробиджане полицейские провели для школьников «Уроки безопасности»

В Биробиджане сотрудники полиции провели серию профилактических бесед для учеников школы № 5. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие состоялось для 7 «А» класса и было направлено на повышение правовой грамотности и безопасности подростков. Организаторами выступили председатель женского совета при областном управлении МВД Ольга Рябова и заместитель начальника полиции по оперативной работе Дмитрий Бородинов.
Диалог с ребятами построили открыто, без нотаций и запугиваний. Полицейские затронули актуальные темы, главная из которых — профилактика имущественных преступлений. Школьникам объяснили, какая ответственность наступает за кражи и повреждение чужого имущества. Отдельный блок беседы посвятили вопросам противодействия терроризму и экстремизму: рассказали, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов и в каких ситуациях нужно немедленно сообщать взрослым или звонить в полицию.
Ольга Рябова подчеркнула: «Наша главная задача — не напугать, а предупредить. Мы хотим, чтобы ребята понимали: их безопасность во многом зависит от них самих. Соблюдение простых правил и бдительность помогут избежать многих неприятностей».
Профилактическая работа с подростками ведётся сотрудниками полиции в Биробиджане на постоянной основе. Встречи в формате прямого диалога позволяют быстрее находить общий язык с молодёжью и разбирать те ситуации, которые действительно волнуют школьников.
