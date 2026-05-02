«Большое количество белка и витаминов»: врач рассказала, чем полезен шашлык

Шашлык может быть довольно полезным для здоровья продуктом благодаря высокому содержанию качественного белка и целому набору витаминов и микроэлементов. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Татьяна Солнцева из ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи.
По словам эксперта, для приготовления на углях подходит не только мясо, но и курица, рыба с морепродуктами. В этих продуктах содержатся витамины группы В, включая В12, которого не получить при вегетарианском питании, а также витамины Д, А и Е. Кроме того, в мясе присутствуют железо, калий, магний, цинк и другие минералы.
Однако для получения всей пользы нужно правильно хранить, мариновать и готовить шашлык. Мясо перевозят только в холоде, отдельно от фруктов и овощей, а жарить его следует не на открытом огне, а на хорошо прогоревших углях, защищая от интенсивного дыма. При нарушении этих правил появляется риск заражения сальмонеллезом, кишечной палочкой, а неправильная обжарка повышает риск онкологии.
Ранее KP.RU писал, какая порция шашлыка считается безопасной, чтобы избежать тяжести и дискомфорта в животе во время майских застолий. Оптимальная норма мяса на человека составляет 200−300 граммов, а при чувствительном желудочно-кишечном тракте — до 100 граммов.