В МИД рассказали, как ЕС пытается нарушить транзит в Калининград

В МИД сообщили, что пока не удается снять препоны ЕС калининградскому транзиту.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Снять препоны, которые Евросоюз чинит российскому транзиту в Калининград, пока не удается, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По словам дипломата, помимо санкционных ограничений, российская сторона продолжает сталкиваться с необоснованными завышениями транспортных тарифов, избыточными бюрократическими и контрольными процедурами.

«Все эти сюжеты являются предметом кропотливой дипломатической работы с Евросоюзом и литовскими властями. По отдельным аспектам удается находить некоторые развязки, но перспективы выхода на системное решение вопроса пока не просматриваются», — сказал он.

Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше