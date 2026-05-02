В Хабаровском крае школьников зовут к участию в акции «Летопись сердец»

В Хабаровском крае стартовала Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы» (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Она проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и продлится до 27 мая 2026 года. Тема этого года — известные мелодии и песни о Великой Отечественной войне, ставшие голосом эпохи и символом несгибаемого духа советского народа.
Статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева отметила: «Мы приглашаем ребят прикоснуться к живому наследию, еще раз услышать и исполнить мелодии, которые звучали в самые трудные годы и стали символом надежды для миллионов людей. Это песни, которые объединяли фронт и тыл, дарили силы бойцам на передовой и согревали сердца их близких в тылу. В каждом звуке, в каждой песне оживают страницы истории, наполненные мужеством, стойкостью и верой в Победу».
Школьники могут проявить свои таланты в трёх номинациях: «Мелодии победы» — инструментальное исполнение (соло, ансамбль, оркестр); «Голос победы» — вокальное исполнение (соло, ансамбль, хор); «Военный вальс» — хореографические постановки на военную музыку (соло, ансамбль). Для участия необходимо до 27 мая оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Эксперты из числа известных деятелей культуры и искусства России выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 30 июня 2026 года на портале.
Проект реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.
