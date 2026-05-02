2, 5 и 7 мая в Иркутске перекроют движение из-за репетиций парада Победы

Репетиции парада Победы на площади Сперанского в Иркутске пройдут 2, 5 и 7 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске временно перекроют движение транспорта в центре города из-за репетиций парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать 2 мая с 16:00 до 19:00, 5 мая с 18:00 до 22:00 и 7 мая с 17:00 до 20:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Автомобили и автобусы не смогут проехать: по улице Ленина на участке от Желябова до Сурикова, по улице Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев, а также по площади графа Сперанского, — говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать объездные маршруты.