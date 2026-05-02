2, 5 и 7 мая в Иркутске перекроют движение из-за репетиций парада Победы

В Иркутске временно перекроют движение транспорта в центре города из-за репетиций парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать 2 мая с 16:00 до 19:00, 5 мая с 18:00 до 22:00 и 7 мая с 17:00 до 20:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.