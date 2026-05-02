Из Таганрога в зону СВО отправили 16 машин для боевых и повседневных задач

Микроавтобусы и легковые машины передали бойцам СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге военным, выполняющим боевые задачи на территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передали 16 машин, которые прежде использовались для оказания скорой медицинской помощи. Об этом сообщает управление информационной политики донского правительства.

Микроавтобусы и легковые машины восстановили на средства сотрудников БСМП Таганрога. Ремонт также выполнили на безвозмездной основе. Транспорт полностью готов к использованию в зоне СВО.

— Своими силами, в свободное от спасения пациентов время вы приводили эти машины в порядок. Вы не просто отремонтировали автомобили, вы показали, что наш тыл — это надежная броня, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Чиновник добавил, что маневренные автомобили станут надежными помощниками бойцов и помогут сохранить жизни военнослужащих.

