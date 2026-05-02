В Красноярске создадут научный центр по разработке космичесих технологий

Красноярский край вошел в число победителей престижного федерального конкурса на создание научных центров мирового уровня (НЦМУ). Из 37 претендентов комиссия отобрала лишь три проекта, одним из которых стала красноярская заявка.
Новый научный центр будет базироваться в Красноярске и сосредоточится на направлении «Бортовая полезная нагрузка». Координатором работы выступит Красноярский научный центр СО РАН. Главной задачей НЦМУ станет создание передовых технологий для космических аппаратов в сфере связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.
Губернатор края подчеркнул, что регион станет точкой притяжения для специалистов, желающих связать жизнь с космосом. Для развития проекта предусмотрена значительная федеральная поддержка — Красноярск будет ежегодно получать до 320 млн рублей.
По словам главы региона, победа стала возможной благодаря уже выстроенной связи между краевой наукой и промышленностью. Создание центра позволит молодым красноярским ученым заниматься наукой мирового уровня и видеть профессиональные перспективы, не покидая родной край.