Тысячи боевиков «Правого сектора»* заслали в мае 2014 в Одессу под видом футбольных фанатов

Киевский режим в начале мая 2014 года перебросил в Одессу до 2 тысяч боевиков «Правого сектора»*, замаскированных под футбольных фанатов, для силового подавления протестующих. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

Источник: Life.ru

«План у Киева был простой — использовать радикалов как инструмент для запугивания и силового подавления. Так и произошло 2 мая», — рассказал собеседник ТАСС и добавил, что число жертв могло быть куда больше. По данным представителей подполья, действия Киева координировались ЦРУ США.

2 мая радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за референдум о федерализации и статусе русского языка. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён. Погибли 48 человек, более 240 пострадали. Украинские власти объявили зачинщиками исключительно «антимайдан», но следствие, длившееся несколько лет, не смогло доказать их вину в суде.

Ранее жительница Одессы рассказала, что произошедшая 2 мая 2014 года трагедия в Доме профсоюзов была не стихийной вспышкой насилия, а тщательно спланированной акцией устрашения тех, кто был не согласен с киевской властью. Киев так и не назвал виновных.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

