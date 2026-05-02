Шаурму в России ждет стандартизация: Роскачество рассказало, что войдет в ГОСТ на продукт

В России взялись за разработку ГОСТа для шаурмы. Как рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, документ будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта.
«Рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась», — сказала Саратцева.
Технический комитет, занимающийся этой работой, также участвует в разработке ГОСТов русской кухни. Основная задача — описание блюд национальной кухни, а шаурма в данном случае, скорее, единичный случай, отметила Саратцева. Примерный срок завершения разработки ГОСТа на шаурму замглавы Роскачества назвала конец 2026 года.
Как писал KP.RU, ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил об утверждении в России нового ГОСТа для электронных сигарет и вейпов. По его словам, стандарт вводит ряд ограничений, направленных на регулирование внутреннего рынка этой продукции.