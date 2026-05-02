Россияне стали в 2,5 раза чаще оформлять загранпаспорта в Зальцбурге

Российские граждане в 2,5 раза активнее стали оформлять загранпаспорта через генконсульство России в австрийском Зальцбурге. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Дипломат отметил, что сегодня основные обращения соотечественников в консульство связаны именно с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, вопросами гражданства и получением различных справок. Схожая динамика роста фиксируется и по другим видам консульских услуг. По его словам, в 2024 году количество заявлений на получение паспортных документов увеличилось с 1100 до 2750 по сравнению с 2023 годом.
Ранее в МИД России разъяснили правила оформления загранпаспортов для граждан РФ. Документ можно получить как в России, так и за границей — в консульском отделе посольства или консульском учреждении РФ вне зависимости от страны пребывания. Паспорта бывают двух видов: старого образца и биометрические на 10 лет, при этом россиянин может иметь одновременно два загранпаспорта (вторым может быть только биометрический).