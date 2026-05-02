МЧС Красноярского края о происшествиях за минувшие сутки

За прошедшие сутки на территории края ликвидировано 35 пожаров. Из них 30 случаев пришлись на загорания сухой травы и мусора. При тушении сухостоя пострадал один человек. В садовом обществе «Ветеран Высотный» произошёл пал сухой травы на площади двух гектаров. Огонь тушили 10 человек и две единицы техники. В ходе тушения отравление продуктами горения получил 34-летний мужчина. От госпитализации он отказался. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. В населённом пункте Абалаково горел жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Возгорание ликвидировали три единицы техники и девять человек личного состава. Для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях силы и средства МЧС привлекались три раза. На акваториях края зафиксированы два происшествия: в селе Бражное Канского округа на реке Кан предположительно утонул семилетний ребёнок. В настоящее время проводятся поиски; в деревне Кускун Манско-Уярского округа на реке Есауловка предположительно утонул 46-летний мужчина. По предварительным данным, он сплавлялся по реке. МЧС призывает жителей края соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать сухую траву и мусор, а также быть осторожными на водных объектах.