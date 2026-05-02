В Биробиджане наградили добровольных пожарных, отмеченных Путиным

В правительстве Еврейской автономной области прошла торжественная церемония награждения команды добровольной пожарной бригады из села Найфельд. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор региона Мария Костюк вручила участникам проекта региональные награды. Ранее этот же проект стал лауреатом всероссийской муниципальной премии «Служение» и был отмечен Президентом России Владимиром Путиным. Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына назвала чествование финалистов примером того, как муниципальные инициативы получают поддержку на других уровнях власти.
Муниципальная практика победителя премии из Найфельда вошла в «золотой фонд» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и теперь может быть тиражирована в других муниципалитетах страны. Также Еврейская автономная область сотрудничает с ВАРМСУ в обмене лучшими муниципальными наработками. Регион отмечен среди лидеров по социализации ветеранов специальной военной операции и вовлечению их в работу органов местной власти.
