Тихая угроза: Как часто нужно менять кухонную утварь, чтобы не кормить семью сальмонеллой на гарнир

Срок службы кухонных принадлежностей напрямую влияет на безопасность пищи, но этим часто пренебрегают. Ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко подчеркнула, что даже аккуратная эксплуатация не спасает от скрытых рисков. Эксперт рассказала Life.ru, как часто нужно менять кухонные принадлежности.

Источник: Life.ru

Со временем даже при аккуратном использовании на поверхностях появляются микроповреждения, в которых могут накапливаться бактерии и остатки продуктов. Кухонные приборы постоянно контактируют с влагой, жирами и перепадами температуры, что постепенно снижает их гигиенические свойства. В результате образуются труднодоступные участки, где могут оставаться бактерии и микроорганизмы.

Ольга Пастушенко.

Ведущий бренд-менеджер Röndell.

Одними из самых уязвимых остаются кухонные губки и тряпки: из-за постоянной влажности они быстро становятся средой для размножения бактерий. Их рекомендуется менять каждые одну-две недели, а при активном использовании — ещё чаще.

Разделочные доски со временем покрываются порезами и углублениями, где застревают остатки пищи. Особенно опасны доски для сырого мяса и рыбы — возрастает риск переноса бактерий на другие продукты. При появлении повреждений или стойкого запаха доску следует заменить.

Сковороды с антипригарным покрытием также не служат вечно: защитный слой истончается, появляются царапины, ухудшается качество приготовления и возможен переход частиц покрытия в пищу. В среднем безопасный срок их использования составляет 5−7 лет и зависит от ухода.

Состояние кастрюль и металлической посуды также важно: сколы и деформация дна приводят к неравномерному распределению тепла. Кухонные аксессуары — половники, лопатки, щипцы — со временем теряют форму и прочность. Пластиковые и силиконовые изделия могут выделять микрочастицы при перегреве, а деревянные впитывают влагу и запахи. В среднем такие предметы стоит обновлять каждые 6−12 месяцев.

Пластиковые контейнеры изнашиваются иначе: под воздействием температуры и жиров они деформируются, мутнеют и впитывают запахи, переставая обеспечивать безопасное хранение продуктов.

«Ориентироваться только на внешний вид посуды недостаточно. Даже визуально исправные предметы быта могут быть небезопасны из-за скрытых повреждений и накопленных загрязнений. Своевременная замена кухонных принадлежностей позволяет поддерживать гигиену и сохранять качество приготовления пищи», — заключила собеседница Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.