Тихая угроза: Как часто нужно менять кухонную утварь, чтобы не кормить семью сальмонеллой на гарнир

Со временем даже при аккуратном использовании на поверхностях появляются микроповреждения, в которых могут накапливаться бактерии и остатки продуктов. Кухонные приборы постоянно контактируют с влагой, жирами и перепадами температуры, что постепенно снижает их гигиенические свойства. В результате образуются труднодоступные участки, где могут оставаться бактерии и микроорганизмы.
Ольга Пастушенко.
Ведущий бренд-менеджер Röndell.
Одними из самых уязвимых остаются кухонные губки и тряпки: из-за постоянной влажности они быстро становятся средой для размножения бактерий. Их рекомендуется менять каждые одну-две недели, а при активном использовании — ещё чаще.
Разделочные доски со временем покрываются порезами и углублениями, где застревают остатки пищи. Особенно опасны доски для сырого мяса и рыбы — возрастает риск переноса бактерий на другие продукты. При появлении повреждений или стойкого запаха доску следует заменить.
Сковороды с антипригарным покрытием также не служат вечно: защитный слой истончается, появляются царапины, ухудшается качество приготовления и возможен переход частиц покрытия в пищу. В среднем безопасный срок их использования составляет 5−7 лет и зависит от ухода.
Состояние кастрюль и металлической посуды также важно: сколы и деформация дна приводят к неравномерному распределению тепла. Кухонные аксессуары — половники, лопатки, щипцы — со временем теряют форму и прочность. Пластиковые и силиконовые изделия могут выделять микрочастицы при перегреве, а деревянные впитывают влагу и запахи. В среднем такие предметы стоит обновлять каждые 6−12 месяцев.
Пластиковые контейнеры изнашиваются иначе: под воздействием температуры и жиров они деформируются, мутнеют и впитывают запахи, переставая обеспечивать безопасное хранение продуктов.
«Ориентироваться только на внешний вид посуды недостаточно. Даже визуально исправные предметы быта могут быть небезопасны из-за скрытых повреждений и накопленных загрязнений. Своевременная замена кухонных принадлежностей позволяет поддерживать гигиену и сохранять качество приготовления пищи», — заключила собеседница Life.ru.
