Рэпер Flo Rida прибыл в Москву: его встретили черной икрой и бородинским хлебом

Американский рэпер Flo Rida наконец добрался до Москвы со своим первым в карьере гастрольным туром по России. Артист потратил на дорогу из мексиканского Канкуна 15 часов с пересадкой в Стамбуле, летев на частном джете, чтобы избежать толкучки в терминалах.
В аэропорту Внуково звездного гостя ждал настоящий русский прием: прямо в багажном отсеке автомобиля накрыли стол с черной икрой, бородинским хлебом и крепким алкоголем, а народный ансамбль исполнил русскую версию его главного хита Low.
Кортеж из премиальных Cadillac и микроавтобусов Mercedes доставил рэпера в отель Four Seasons. График выступлений у него весьма плотный: вначале он работает в Москве, а затем отправится в Краснодар и Новосибирск, всего запланировано четыре больших шоу.
Ранее KP.RU писал, что Flo Rida перенес свой концерт в Москве 8 Марта на май из-за эскалации на Ближнем Востоке. Тогда организаторы сообщили, что по независящим от артиста причинам выступления откладываются до весны, а сам музыкант в видеообращении объяснил фанатам, что большая часть его команды застряла в Дубае из-за ограничений на полеты. Flo Rida признался в любви к российским почитателям и пообещал порадовать их на перенесенных шоу.