Движение ограничат на участке бокового проезда Автозаводской улицы с 4 мая

Движение транспорта ограничат на участке бокового проезда Автозаводской улицы в Москве с 4 мая до 20 июня. Меры связаны с проведением строительных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Ведомство уточнило, что две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.
Ранее движение автотранспорта на участке в деревне Руднево ТиНАО ограничили до 21 августа 2026 года. Меры касаются участка местного проезда между домом 37 и домом 6, строением 1. Для проезда недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.
Кроме того, движение транспорта на участке в районе Нагатинской набережной перекрыто до 30 декабря 2028 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Проезд закрыт на участке местного проезда в районе дома 40А по Нагатинской набережной.