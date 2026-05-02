Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат на участке бокового проезда Автозаводской улицы с 4 мая

Меры связаны с проведением строительных работ.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта ограничат на участке бокового проезда Автозаводской улицы в Москве с 4 мая до 20 июня. Меры связаны с проведением строительных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.

Ранее движение автотранспорта на участке в деревне Руднево ТиНАО ограничили до 21 августа 2026 года. Меры касаются участка местного проезда между домом 37 и домом 6, строением 1. Для проезда недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.

Кроме того, движение транспорта на участке в районе Нагатинской набережной перекрыто до 30 декабря 2028 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Проезд закрыт на участке местного проезда в районе дома 40А по Нагатинской набережной.