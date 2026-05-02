Брат бывшего владельца «Хромой лошади» проиграл суд администрации Перми

Индивидуальный предприниматель Вадим Зак пытается в апелляции обжаловать решение первой инстанции, которая не удовлетворила его требования к городскому департаменту земельных отношений. Господин Зак пытался добиться незаконным решения ДЗО о продаже без торгов участка по ул. Промышленной, 112 В, площадью 1475 кв. м. Как следует из материалов дела, сейчас участок находится в аренде у предпринимателя до 2070 года. По данным Вадима Зака, земельный участок расположен в территориальной зоне оптовой торговли, открытых рынков. На участке находится принадлежащее ИП здание склада, год постройки объекта в материалах дела не указан.