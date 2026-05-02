В футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» пришёл новый старший тренер

К тренерскому штабу ФК «Пари НН» присоединился 40-летний Ренат Сабитов, которого назначили старшим тренером. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского футбольного клуба.
Известно, что прежде Ренат Сабитов тренировал игроков «Космоса» и ФК «Олимп-Долгопрудный». Как футболист он выступал за «Спартак», «Химки», «Сатурн» и другие клубы и дважды становился вице-чемпионом страны.
«Мы приветствуем Рената Сабитова в “Пари НН”. Желаем успехов, плодотворной работы, как можно больше побед и достижения целей вместе с нашей командой», — говорится в опубликованном сообщении.