В АКОРТ назвали самое дешевое мясо для шашлыка в магазинах РФ

Свинина уже второй год является наиболее доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях России. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.
— Минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограмм. За год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории. Торговые сети со своей стороны заинтересованы в стабильных ценах в востребованной сезонной категории, — отметил Богданов.
На втором месте по стоимости оказалось куриное мясо. Так, микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, а шашлык из мяса цыпленка-бройлера — от 285 рублей за килограмм, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что дешевле всего шашлык из свинины обойдется в Курской области. При этом дороже всего купить мясо получится на Чукотке.
Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, от чего стоит отказаться при употреблении шашлыка. По ее словам, даже разовое переедание может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Советами по приготовлению и выбору товаров для пикника поделился с «Вечерней Москвой» заслуженный шашлычник Григорий Матевосян.