Названа дата открытия мотосезона в Красноярске

Официальное открытие мотосезона-2026 в Красноярске состоится 16 мая, в субботу. Об этом сообщается в паблике «МотоЖизнь Красноярск».
По традиции, массовый сбор байкеров пройдет на восточной парковке острова Татышев. Праздничная программа стартует в 14:00. Она пока не обнародована, но обычно включает показательные выступления, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.
А вечером мотоколонна в сопровождении ГАИ организованно проедет по следующему маршруту: остров Татышев — Октябрьский мост — пр. Красноярский рабочий — ул. Александра Матросова — ул. Свердловская — Николаевский мост — ул. Дубровинского — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка и вернется на остров.
Напомним, первые в этом году ДТП с мотоциклистами произошли в Красноярске уже в начале апреля.
