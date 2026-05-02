Губернатор посетил туристические места в Усть-Донецком районе Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил в Усть-Донецком районе два успешных туристических объекта — глэмпинг «Синий Яр» и экопарк «Олений ручей». Глава региона осмотрел инфраструктуру, ознакомился с программами, пообщался с руководителями и гостями.
В глэмпинге «Синий Яр» обустроили жилые модули на 50 человек, зону питания, банный комплекс, есть детские и спортивные площадки, пляж и экотропы. В 2025 году объект признали победителем в номинации «Лучший глэмпинг» туристической премии Russian Hospitality Awards.
В экопарке «Олений ручей», на территории охотугодья «Кундрюченское», Юрий Слюсарь узнал, как сохраняют редкие виды животных. На 600 га в вольерах живут пятнистый олень, европейская лань, муфлон, марал и другие животных. Ежегодно этот парк посещают более 10 тысяч человек.
Оба проекта достигли успеха благодаря господдержке. Глэмпинг «Синий Яр» — участник национального проекта «Туризм и гостеприимство». В 2023—2025 годах собственник получил субсидию на общую сумму в 17,9 млн рублей. Проект «Олений ручей» при поддержке минприроды области получил возможность организации вольеров для ценных пород животных и выпуска оленей в естественную среду обитания.
Губернатор отметил потенциал для развития внутреннего и экологического туризма в регионе.
— Активно развиваем инфраструктуру. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в этом году направим более 170 млн рублей на поддержку туристических проектов. Задача на 2026 год — увеличить турпоток, — сказал Юрий Слюсарь.
