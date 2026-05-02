Губернатор посетил туристические места в Усть-Донецком районе Ростовской области

В экопарке «Олений ручей», на территории охотугодья «Кундрюченское», Юрий Слюсарь узнал, как сохраняют редкие виды животных. На 600 га в вольерах живут пятнистый олень, европейская лань, муфлон, марал и другие животных. Ежегодно этот парк посещают более 10 тысяч человек.