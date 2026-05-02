Красноярские ученые предложили новый метод оценки последствий пожаров по составу речной воды

Международный коллектив исследователей, включающий специалистов из Красноярска, установил, что изменение химического состава примесей в речной воде позволяет с высокой точностью определять давность лесных пожаров и масштабы протаивания вечной мерзлоты в Центральной Сибири. Разработанный метод открывает возможности для прогнозирования скорости восстановления сибирских лесов после пожаров, интенсивности деградации многолетней мерзлоты, а также оценки объёмов растворённых веществ, поступающих в Северный Ледовитый океан на фоне глобального потепления климата. Как пояснила кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН Ирина Токарева, полученные результаты имеют важное значение для прогнозирования реакции природных ландшафтов на увеличение частоты лесных пожаров и изменение климата. «Они позволят лучше понять будущие изменения в функционировании экосистемы сибирской тайги и выносе неорганических растворённых веществ в Северный Ледовитый океан. Поскольку изменение климата увеличивает частоту и интенсивность пожаров, а также глубину протаивания мерзлоты, вынос неорганических растворённых веществ в Северный Ледовитый океан будет усиливаться», — отметила исследовательница. По её словам, предложенный метод анализа анионов в ручьях позволяет создать эффективную, пространственно-интегрированную систему мониторинга. Включение динамики анионов в региональные системы наблюдения может стать действенным инструментом для отслеживания режимов пожаров, восстановления экосистем и стабильности многолетней мерзлоты в быстро нагревающихся бореальных и арктических регионах Сибири.