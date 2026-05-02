Эксперты предложили расширить поддержку для операторов по обращению с ТКО

Еще одна из проблем, озвученных на сессии, — превышение плановых значений по объему образования отходов. Это приводит к росту затрат, не учтенных в тарифах, а параметры, заложенные при отборе региональных операторов, в настоящее время не соответствуют реальным условиям деятельности, в том числе в части обязательных платежей. В качестве решения участники сессии предложили усовершенствовать тарифное регулирование с учетом экономически обоснованных расходов, пересмотреть подходы к применению отрицательных корректировок, а также актуализировать нормативную базу и унифицировать подходы к ценообразованию.