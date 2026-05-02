Эксперты предложили расширить поддержку для операторов по обращению с ТКО

Представители отрасли по обращению с отходами предложили расширить механизмы государственной поддержки для операторов. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ЭкоЛайн».
Основные проблемы и пути их решения в этой сфере обсудили на сессии «Предельное давление: эффективное функционирование отрасли по обращению с отходами в текущей ситуации», которая прошла на международной выставке экологических технологий WASMA. Эксперты отметили сложности обновления парка специализированной техники, что напрямую влияет на оценку реформы населением. В качестве решения участники предложили также расширить компенсацию процентных ставок, льготное заемное финансирование и развитие программ льготного лизинга.
Еще одна из проблем, озвученных на сессии, — превышение плановых значений по объему образования отходов. Это приводит к росту затрат, не учтенных в тарифах, а параметры, заложенные при отборе региональных операторов, в настоящее время не соответствуют реальным условиям деятельности, в том числе в части обязательных платежей. В качестве решения участники сессии предложили усовершенствовать тарифное регулирование с учетом экономически обоснованных расходов, пересмотреть подходы к применению отрицательных корректировок, а также актуализировать нормативную базу и унифицировать подходы к ценообразованию.
Отдельно была обозначена кадровая проблема, связанная с уровнем оплаты труда водителей и производственного персонала. Действующие подходы к расчету зарплаты, основанные на официальной статистике, не отражают реальную рыночную ситуацию, что снижает конкурентоспособность в отрасли. В качестве решения было предложено изменение подхода учета заработной платы при формировании тарифов.
Развивать в России экономику замкнутого цикла помогает национальный проект «Экологическое благополучие». При поддержке нацпроекта в регионах появляется все больше предприятий по обращению с отходами и обновляются контейнеры для мусора. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.