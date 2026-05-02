На пожаре под Краснокамском погибло два человека

Вечером 1 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в деревне Алешино Краснокамского округа. На место были направлены 24 человек личного состава и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба краевого МЧС.