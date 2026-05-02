Миронов предложил дать учителям право на досрочную пенсию и жилищную субсидию

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил распространить на учителей льготы, которые сегодня получают госслужащие. В беседе с ТАСС он заявил, что педагоги должны иметь право на досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье.
По словам Миронова, его партия давно настаивает на том, чтобы по уровню льгот учителей приравняли к госслужащим. Кроме того, депутат подчеркнул необходимость «адекватной заработной платы» для педагогов, назвав нынешние выплаты «несправедливыми».
«Они пашут, они работают, а зарплата у них очень маленькая. Это несправедливо, и мы будем это менять», — заявил Миронов.
Как писал KP.RU, ранее Министерство просвещения РФ поддержало инициативу председателя Государственной думы Вячеслава Володина о сокращении бюрократической нагрузки на школьных учителей. В ведомстве согласились, что объем документов и отчетов, отвлекающих педагогов от их основных обязанностей, чрезмерен.