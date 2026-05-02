Миронов предложил дать учителям право на досрочную пенсию и жилищную субсидию

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил распространить на учителей льготы, которые сегодня получают госслужащие. В беседе с ТАСС он заявил, что педагоги должны иметь право на досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье.