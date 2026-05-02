Почти 11 тыс. газовых запорных устройств проверят в Москве до конца года

«Запорные устройства являются ключевыми элементами системы, поскольку позволяют при необходимости оперативно перекрывать подачу газа. Часть из них оснащена электроприводами, благодаря чему управлять можно дистанционно из центральной диспетчерской АО “Мосгаз”. Это существенно повышает скорость реагирования на нештатную ситуацию и увеличивает надежность системы. Обслуживание таких устройств проводят регулярно, не реже одного раза в год. Специалисты проверяют отсутствие утечек газа, состояние защитного покрытия и резьбовых соединений, а также соответствие технологических параметров. При необходимости они смазывают подшипники и другие подвижные элементы, а также тестируют работу электроприводов через диспетчерскую систему», — говорится в сообщении.