Эксперт Шихов: в Пермский край придёт потепление до +26˚С

Потепление до +24…+26 ˚С ожидается южной части Пермского края уже 6−8 мая, рассказал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.
По словам метеоролога, первая декада месяца в регионе, в целом, будет теплее нормы на 3−5˚С.
«В то же время такой сильной жары, как в этот период в мае 2019 и 2020 годов не предвидится. Самые тёплые дни ожидаются 6−8 мая с возможным прогревом до +24…+26˚С в южной части края. Вторая и третья декады мая пройдут без крупных аномалий. Температура воздуха будет чуть выше нормы», — добавил Андрей Шихов.
Заметное повышение температуры воздуха в Прикамье, по словам учёного, в регионе начнётся с 3 мая, благодаря выносу тёплого воздуха с запада.
«К 5−6 мая потепление значительно усилится в теплом секторе циклона, который смещается с запада на восток вдоль арктического побережья Европейской территории России. В эти дни почти по всему краю потеплеет до +20…+25˚С. А 6 мая на севере края вероятны первые достаточно мощные грозы. Отклонение температуры от нормы на пике потепления 6−7 мая может быть до 8−10˚С», — рассказал эксперт.
С 10−11 мая, по словам метеоролога, в регион может прийти небольшое похолодание, но пока его интенсивность определить трудно. «Ансамблевые прогнозы указывают на снижение температуры до климатической нормы, но в начале второй декады вполне возможно арктическое вторжение с ночными заморозками. В конце первой декады мая также не исключены первые обильные дожди (по некоторым прогнозам просматривается вероятность выхода на Урал циклона из Прикаспия)», — пояснил он.
Весеннее половодье на реках края, по словам Андрея Шихова, будет развиваться в вялотекущем режиме вплоть до 5−6 мая — тогда из-за резкого потепления начнется бурное таяние снега на водосборах рек Вишеры, Яйвы, Косьвы, Усьвы, и на них будут формироваться пики половодья.
«К концу первой декады сформируется максимальный приток воды в Камское водохранилище», — добавил эксперт.
Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал, какая погода ожидается в Перми в майские праздники.