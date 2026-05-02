Шенгенские визы сорвали участие российских гребцов в двух этапах КМ

Российские гребцы пропустят этапы КМ в Словении и Чехии из-за визовых сложностей.
Российские спортсмены, выступающие в гребном слаломе, не смогут принять участие в первых двух этапах Кубка мира сезона-2026, которые пройдут в Словении и Чехии. Причиной отказа от выступления стали проблемы с оформлением шенгенских виз и логистические трудности. Информацию подтвердил главный тренер сборной России Максим Образцов в комментарии для ТАСС.
Международный сезон в гребном слаломе стартует этапом Кубка мира в Любляне с 29 по 31 мая 2026 года. Второй этап запланирован в Праге на 5−7 июня, третий — в немецком Аугсбурге на 12−14 июня. Российская сборная приняла решение сосредоточить усилия на подготовке к выступлению в Аугсбурге, поскольку власти Словении и Чехии выдают только однократные въездные визы, что делает невозможным участие в двух турнирах подряд.
Чемпионат мира по гребному слалому 2026 года состоится с 20 по 25 июля в Оклахома-Сити (США). Первенство Европы пройдет с 23 по 27 сентября в итальянском городе Ивреа. Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) исключительно в нейтральном статусе.