Шенгенские визы сорвали участие российских гребцов в двух этапах КМ

Международный сезон в гребном слаломе стартует этапом Кубка мира в Любляне с 29 по 31 мая 2026 года. Второй этап запланирован в Праге на 5−7 июня, третий — в немецком Аугсбурге на 12−14 июня. Российская сборная приняла решение сосредоточить усилия на подготовке к выступлению в Аугсбурге, поскольку власти Словении и Чехии выдают только однократные въездные визы, что делает невозможным участие в двух турнирах подряд.