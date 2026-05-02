Обучение в вузах Казахстана подорожало: стоимость доходит до нескольких миллионов

Анализ открытых данных с сайтов казахстанских организаций высшего образования позволяет сделать выводы: стоимость обучения в столичных вузах в начале 2025−2026 учебного года была значительно выше, чем в регионах. Например, в алматинских университетах годовой взнос за обучение варьируется от 500 тысяч до 7,6 миллиона тенге. Большой разброс объясняется статусом вуза, рентабельностью специальности и другими факторами. В далеких от Астаны и Алматы областях минимальная стоимость годового обучения начинается от 450 тысяч и доходит до 2,4 миллиона тенге.