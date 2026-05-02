Обучение в вузах Казахстана подорожало: стоимость доходит до нескольких миллионов

Основной причиной удорожания высшего образования за последние три года специалисты называют инфляционные процессы. В 2024-м, 2025-м и в первом квартале 2026-го стоимость учебы в вузах была либо на уровне цен на платные услуги в целом, либо чуть ниже, заметили аналитики Finprom.kz.
Максимальное подорожание услуг вузов зафиксировали в Атырауской области (на 36,3%). Довольно высокие скачки произошли в Туркестанском (на 19,6%) и Мангистауском (на 15,4%) регионах, а также в Шымкенте (на 15,2%) и Астане (на 15%).
Невысокое повышение продемонстрировали университеты в Костанайской (на 1,8%), Актюбинской (на 5%) и Улытауской областях (на 5,9%). В самом любимом студентами мегаполисе Казахстана, Алматы, удорожание услуг высшего образования составило 9,4%. В то же время в Алматинской области цены вовсе не изменились.
Анализ открытых данных с сайтов казахстанских организаций высшего образования позволяет сделать выводы: стоимость обучения в столичных вузах в начале 2025−2026 учебного года была значительно выше, чем в регионах. Например, в алматинских университетах годовой взнос за обучение варьируется от 500 тысяч до 7,6 миллиона тенге. Большой разброс объясняется статусом вуза, рентабельностью специальности и другими факторами. В далеких от Астаны и Алматы областях минимальная стоимость годового обучения начинается от 450 тысяч и доходит до 2,4 миллиона тенге.
Рост цен не повлиял на решение многих родителей платить за учебу детей в вузах. Численность абитуриентов не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. По данным БНС РК, осенью 2025-го в университеты на коммерческой основе приняли 131 тысячу студентов. Это на 27,6% больше, чем год назад.