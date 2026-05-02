Солнце постоянно «стонет» на сверхнизких частотах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Солнце постоянно пульсирует, создавая звуковые волны- «стоны» на сверхнизких частотах, но человеческое ухо не способно их уловить. Об этом в преддверии Всемирного дня Солнца, отмечаемого 3 мая, сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
«Солнце издает звук, который человек может услышать только с помощью приборов. Дело в том, что наше светило постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Период их колебания составляет примерно пять минут — это в 10 000 раз медленнее самой низкой ноты, которую может различить человеческое ухо. Поэтому напрямую услышать Солнце невозможно», — сказал Бурмистров корреспонденту ТАСС.
Ученые нашли способ регистрировать звуковые волны от Солнца. Специальные инструменты на космическом аппарате SOHO отслеживают малейшие колебания поверхности. Затем записи этих пульсаций ускоряют в тысячи раз, поднимая их частоту до слышимого уровня, и превращают в аудиофайлы.
«Эти звуки позволяют изучать внутреннее строение Солнца гелиосейсмологам — ученым, которые используют солнечные колебания для исследования недр звезды. Например, измеряя время прохождения звуковых волн через разные участки, они составляют карту движения плазмы под поверхностью и обнаруживают скрытые активные области на обратной стороне задолго до того, как они появятся в поле зрения», — уточнил эксперт.