Солнце постоянно «стонет» на сверхнизких частотах

«Солнце издает звук, который человек может услышать только с помощью приборов. Дело в том, что наше светило постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Период их колебания составляет примерно пять минут — это в 10 000 раз медленнее самой низкой ноты, которую может различить человеческое ухо. Поэтому напрямую услышать Солнце невозможно», — сказал Бурмистров корреспонденту ТАСС.