Резидент Межвузовского кампуса Уфы разрабатывает космический спутник

Он получил грантовую поддержку в размере 26 млн рублей.

Источник: Правительство РБ

Грантовую поддержку в размере 26 млн рублей в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» (нацпроект «Космос») выиграл Уфимский университет науки и технологий. Средства направят на создание малого космического научно-образовательного аппарата «УУНиТ-САТ», сообщает правительство РБ.

Спутник будет выполнять две основные задачи: образовательную и научно-исследовательскую. Проект начнут реализовывать уже в этом году.

Председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина заявила, что такие проекты показывают молодежи: заниматься космосом можно в родном регионе. По ее словам, это системное укрепление позиций республики как одного из центров технической и космической подготовки.