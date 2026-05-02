Резидент Межвузовского кампуса Уфы разрабатывает космический спутник

Грантовую поддержку в размере 26 млн рублей в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» (нацпроект «Космос») выиграл Уфимский университет науки и технологий. Средства направят на создание малого космического научно-образовательного аппарата «УУНиТ-САТ», сообщает правительство РБ.
Спутник будет выполнять две основные задачи: образовательную и научно-исследовательскую. Проект начнут реализовывать уже в этом году.
Председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина заявила, что такие проекты показывают молодежи: заниматься космосом можно в родном регионе. По ее словам, это системное укрепление позиций республики как одного из центров технической и космической подготовки.