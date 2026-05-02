Сергей Собянин: В Москве успешно реализован первый проект КРТ

— Город — живой, постоянно развивающийся организм. И на его теле не должно быть депрессивных, заброшенных и неэффективно используемых территорий. Иногда реорганизацию такой территории провести сравнительно легко, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 421 проект КРТ общей площадью более 4,5 тысячи гектаров. Объем инвестиций в их реализацию — 23,5 триллиона рублей.
24 апреля Сергей Собянин сообщил, что в Алексеевском районе введен в эксплуатацию новый жилой комплекс по программе реновации. Он отметил, что за последние годы в северо-восточной части столицы реализован ряд проектов по благоустройству и развитию инфраструктуры.
На юго-востоке Москвы на улице Полбина открылся культурно-спортивный центр «Печатники», строительство которого завершилось в феврале 2026 года. В новом центре созданы комфортные условия для активного отдыха и творческого досуга жителей.