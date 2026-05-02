В Красноярском крае семилетний ребенок утонул в реке

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное в Красноярском крае, мальчик играл со своим другом возле берега, прыгая на бревнах, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Первого мая 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение об утоплении в реке Кан, протекающей в окрестностях села Бражное Канского муниципального округа, 7-летнего мальчика», — говорится в сообщении.
По версии следствия, двое детей играли на берегу реки, прыгая по бревнам, прибитым к воде. В результате один из мальчиков упал в реку и погиб. На месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия с участием спасателей.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), уточнили в региональном главке СК РФ.