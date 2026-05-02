Экскурсионный трамвай в честь Дня Победы пройдет по улицам Екатеринбурга

В уральской столице запустят экскурсионный трамвай-лекторий, где пассажирам будут рассказывать о жизни Свердловска в годы войны. Трамвай, посвященный 81-летию Великой Победы, пройдет по улицам Екатеринбурга 4, 6, 7 и 9 мая.
«Он отправится от Южного депо и пройдет по улицам 8 Марта — Радищева — Московская — Ленина до УПИ — Уральская — Луначарского — Радищева — 8 Марта», — уточнили в мэрии.
Лекции для горожан будет читать директор ООО «Эльтранс» Нина Тропина.
Ознакомиться с программой и записаться на экскурсию на праздничном трамвае можно на сайте.