В уфимском парке «Первомайский» прошел фестиваль национальных культур.
Мероприятие прошло 1 мая, оно проводится уже в четвертый раз. На празднике запустили фонтан в парке, провели церемонию награждения передовиков района и участников фестиваля, организовали большой концерт с участием лучших творческих коллективов. Кроме того, там прошла ярмарка ремесленников, весенняя ярмарка Грибушинского чайного фестиваля, выставка учреждений образования и культуры и другие активности.
На территории парка работали подворья, которые познакомили гостей с культурой разных народов. Для зрителей был организован концерт творческих коллективов. Кульминацией праздника стал традиционный хоровод в национальных костюмах народов Башкирии и парад участников.
Фестиваль объединил два повода: Год единства народов России и Год большой и дружной семьи в Башкортостане.