В уфимском парке «Первомайский» прошел фестиваль национальных культур.

Мероприятие прошло 1 мая, оно проводится уже в четвертый раз. На празднике запустили фонтан в парке, провели церемонию награждения передовиков района и участников фестиваля, организовали большой концерт с участием лучших творческих коллективов. Кроме того, там прошла ярмарка ремесленников, весенняя ярмарка Грибушинского чайного фестиваля, выставка учреждений образования и культуры и другие активности.