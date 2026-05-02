Один из посетителей «Крокуса» отобрал у террориста автомат во время нападения

Во время теракта в «Крокус сити холле» один из посетителей концертного зала сумел отобрать автомат у организатора и исполнителя нападения Шамсидина Фаридуни*. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса по делу террористов.
Как стало известно из оглашенных в суде показаний боевика Далерджона Мирзоева*, у Фаридуни* в разгар атаки заклинило оружие, и он выбросил его в зале. Находившиеся рядом люди воспользовались этой заминкой и отняли автомат. После этого террористы приняли решение поджечь концертный зал. На пути к выходу и своему автомобилю, на котором они попытались скрыться, боевики хладнокровно добивали ножами раненых и беспомощных людей.
Ранее KP.RU писал, что изначально в качестве цели теракта исполнители и их зарубежные кураторы рассматривали одну из башен делового комплекса «Москва-Сити», но боевики сочли это здание неподходящим. Об этом сообщил участник судебного процесса. Куратор указал вместо этого концертный зал «Крокус» в Красногорске. Также организаторы планировали еще одно нападение в Москве, но позже отказались от этой идеи, решив атаковать только «Крокус» усиленной группой.
* внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.