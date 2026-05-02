Минчанин в бассейне потерял золотые украшения, а нашлись они в неожиданном месте

Житель Минска остался без украшений после похода в бассейн. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, 24-летний минчанин пошел в бассейн и, чтобы не потерять, оставил в шкафчике гардероба ювелирные изделия стоимостью 600 белорусских рублей. После бассейна украшений на своем месте он не обнаружил и обратился в милицию.
Выяснилось, что кражу совершила 51-летняя уборщица объекта. Женщина нашла украшения в шкафчике и забрала с собой, но не отнесла в квартиру, а спрятала в почтовом ящике.
Украшения вернули владельцу. А нечистую на руку уборщицу будут судить.
