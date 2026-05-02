В Магадане спасатели ищут приют для найденного нерпёнка

Нерпёнок не уходит в море и нуждается во временном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане утро у спасателей поисково-спасательной службы мэрии началось с необычного вызова. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В районе пирса парка «Маяк» обнаружили заблудившегося детёныша нерпы. Как сообщила горожанка, малыша нашёл её племянник. Спасатели попытались вернуть животное в воду, но нерпёнок упирался и плыть обратно в море отказывался. Сейчас он по-прежнему находится у пирса.

Горожанка переживает, что беззащитного детёныша могут заклюять чайки, если не найти для него безопасное место. Спасатели решают вопрос с временным приютом: нужно определить, куда пристроить малыша до приезда специалистов-зоологов или до того момента, пока он сам не решится уйти в воду. Нерпята нередко оказываются на берегу без матери в весенний период, но этот случай — исключительный: животное активно сопротивляется возвращению в естественную среду.

Информация о состоянии нерпёнка уточняется. Спасатели просят горожан не пытаться самостоятельно выходить на лёд или в воду, чтобы помочь животному, а сообщать о подобных случаях по номеру 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru