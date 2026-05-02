В Магадане спасатели ищут приют для найденного нерпёнка

Горожанка переживает, что беззащитного детёныша могут заклюять чайки, если не найти для него безопасное место. Спасатели решают вопрос с временным приютом: нужно определить, куда пристроить малыша до приезда специалистов-зоологов или до того момента, пока он сам не решится уйти в воду. Нерпята нередко оказываются на берегу без матери в весенний период, но этот случай — исключительный: животное активно сопротивляется возвращению в естественную среду.