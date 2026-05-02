ПВО за ночь сбила 215 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО уничтожили дроны ВСУ самолетного типа в период с 20.00 пятницы до 8.00 субботы по московскому времени.
Так, ПВО сбила украинские БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Курской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ростовской и Тульской областями.
Кроме того, дроны ВСУ были перехвачены над Московским регионом.
Наконец, российские военные уничтожили украинские БПЛА над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Сколько БПЛА было уничтожено в каждом из регионов, в Минобороны не уточнили.