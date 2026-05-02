В центре Красноярска открылась выставка под открытым небом, посвящённая Победе

На площади Мира в Красноярске начала работу масштабная экспозиция под открытым небом, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выставка, организованная в шестой раз, построена по принципу газетного номера — авторы вдохновлялись выпусками военного времени. В 1941—1945 годах главным источником ежедневных новостей для жителей края была газета «Красноярский рабочий». Корреспонденты не только сообщали сводки с фронтов, но и поддерживали в земляках надежду и веру в победу. На две недели площадь Мира превратилась в выставочное пространство, где зрители могут свободно перемещаться между стендами, выбирать удобный маршрут, делать фотографии, читать информацию или слушать аудиосопровождение. Подсветка позволяет знакомиться с материалами в любое время суток. В экспозиции представлены сводки Совинформбюро с хроникой войны, материалы к 85-летию битвы под Москвой, рубрики о подвигах красноярцев на фронте и о том, как труженики тыла собирали средства на танковые колонны, эскадрильи самолётов и праздничные посылки «неизвестному бойцу». На стендах размещены заметки о передовиках производства, молодёжных фронтовых бригадах и колхозниках. Отдельный раздел рассказывает об эвакуации промышленности в Красноярский край на примере легендарного радиозавода и других предприятий. Впервые в рамках подобной выставки подробно представлена культурная жизнь края в военные годы. Афиши тех лет знакомят с деятелями культуры, которые не только создавали произведения искусства, но и сражались на фронте. Среди них — художники Борис Ряузов, Евгений Кобытев, Юрий Худоногов, писатели Виктор Астафьев, Иван Пантелеев, Георгий Суворов, Иван Уразов, Иван Бывших. Центральная часть экспозиции — каскадный подиум со стелой в форме пятиконечной звезды. Ступени служат сценой для выступлений творческих коллективов края. Концерты дадут ансамбль народной песни «Красный Яр» 2 мая в 14:00 и ансамбль «Сибирская вечора» 14 мая в 19:30. Главным консультантом выставки выступил музей «Мемориал Победы». Архивные материалы также предоставили Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Музей обороны Севастополя, Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина, Норильский Заполярный театр драмы имени Владимира Маяковского, Красноярский театр кукол, Минусинский драматический театр и Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова.