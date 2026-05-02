Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы популярные направления для туризма по России на майские праздники

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Популярными направлениями у российских туристов на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

«Основные направления для путешествий по России: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Казань, Урал, Сочи. Среди зарубежных направлений чаще всего называют Турцию, Белоруссию и Абхазию», — говорится в исследовании на основе опроса тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

По их данным, четверть россиян запланировали на майские каникулы больше активностей, чем годом ранее. Так, среди основных планов — отдых на природе с шашлыками, встречи с близкими, поездки на дачу и активный отдых, включая походы и спорт.

При этом чаще всего россияне выбирают направления для отдыха, опираясь на личный опыт: об этом сказали 64%. «Также заметную роль играют рекомендации друзей и близких (37%), выгодные акции и горящие туры (27%), а также советы путеводителей и турагентств (20%). Особенно вырос интерес к последнему пункту, годом ранее к советам турагентов прислушивались 7%», — выяснили в агентстве.

Так, при планировании отдыха в России почти треть россиян выбирают обращаться к агрегаторам. При этом 29% бронируют жилье через сервисы аренды и 24% — через сайт отеля или апартаментов, а с помощью турагентств поездку по стране организуют 11%.

Однако при планировании путешествий за границей 47% россиян предпочитают обращаться к турагентствам. «На втором месте агрегаторы: ими пользуются 26%. Еще 19% бронируют жилье напрямую через сайт отеля или апартаментов, столько же — напрямую у жителей через сервисы аренды», — заметили аналитики.

Директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян подчеркнула, что в компании видят укрепление интереса в сторону внутреннего туризма. «Люди переориентируются на короткие поездки по стране в майские, при этом для бронирования активнее пользуются агрегаторами», — заключила она.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше