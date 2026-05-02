В Омске хирурги спасли пациента с редким осложнением хронического панкреатита

«Любое препятствие оттоку панкреатического сока приводит к повышению давления в протоковой системе поджелудочной железы. Даже микроскопический дефект на уровне главного панкреатического протока при имеющемся нарушении оттока может закончится формированием панкреатического свища. Имея опыт хирургического лечения панкреатических свищей у 48 пациентов с хроническим панкреатитом, могу сказать, что наиболее сложными являются внутренние панкреатические свищи, когда протоковая система поджелудочной железы сообщается с брюшной и реже — с плевральной полостью», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП № 1 Александр Пропп.