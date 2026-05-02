В Омске хирурги спасли пациента с редким осложнением хронического панкреатита

Врачи обнаружили скопление жидкости в левой плевральной полости. Анализ на диастазу (фермент поджелудочной железы, расщепляющий углеводы) показал превышение нормы не в десятки, а в сотни раз, что косвенно свидетельствовало о присутствии в плевральном выпоте панкреатического сока.
«Любое препятствие оттоку панкреатического сока приводит к повышению давления в протоковой системе поджелудочной железы. Даже микроскопический дефект на уровне главного панкреатического протока при имеющемся нарушении оттока может закончится формированием панкреатического свища. Имея опыт хирургического лечения панкреатических свищей у 48 пациентов с хроническим панкреатитом, могу сказать, что наиболее сложными являются внутренние панкреатические свищи, когда протоковая система поджелудочной железы сообщается с брюшной и реже — с плевральной полостью», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП № 1 Александр Пропп.
По данным компьютерной томографии у пациента был обнаружен хронический панкреатит с наличием небольшой, но глубоко расположенной кистой поджелудочной железы и левостороннего плеврита.
Пациенту неоднократно выполнялись плевральные пункции, но жидкость в плевральной полости накапливалась вновь. Было выполнено наружное дренирование кисты поджелудочной железы с расчетом на постепенное закрытие панкреато-плеврального свища. Но ситуация не улучшилась. Тогда врачи решились на большую операцию.
По сообщению регионального Минздрава, пациенту была выполнена резекция дистальных отделов поджелудочной железы (хвоста и части тела), «несущих» панкреатический свищ. Операцию осложняло наличие гнойного воспаления.
Отмечается, что омич был прооперирован с минимальной кровопотерей. Послеоперационный период протекал благоприятно, и на 13 день пациент был выписан без функциональных нарушений поджелудочной железы и с нормальными показателями сахара крови.