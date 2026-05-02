МЧС РФ: На отдельных территориях России могут запретить приготовление шашлыков

Если из-за жарки шашлыка случится пожар, пострадает имущество или кто-то получит легкие или средние травмы, штраф может вырасти до 50 тысяч рублей. А если последствия окажутся серьезнее — можно получить уголовную статью. При этом наказания легко избежать, если соблюдать простые правила: ставьте мангал минимум в пяти метрах от дома, уберите поблизости весь мусор и сухую траву (в радиусе двух метров) и держите под рукой огнетушитель или ведро с водой.