МЧС РФ: На отдельных территориях России могут запретить приготовление шашлыков

Местные власти вправе ввести ограничения на разведение открытого огня при повышенной пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

На отдельных территориях России местные власти могут запретить приготовление шашлыков, а именно разведение открытого огня, включая использование мангалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ со ссылкой на статью 30 закона «О пожарной безопасности».

В ведомстве пояснили, что в случае повышения пожарной опасности устанавливаются дополнительные требования, в том числе временный запрет. За нарушение гражданам грозит административный штраф до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — до 20 тысяч.

Если из-за жарки шашлыка случится пожар, пострадает имущество или кто-то получит легкие или средние травмы, штраф может вырасти до 50 тысяч рублей. А если последствия окажутся серьезнее — можно получить уголовную статью. При этом наказания легко избежать, если соблюдать простые правила: ставьте мангал минимум в пяти метрах от дома, уберите поблизости весь мусор и сухую траву (в радиусе двух метров) и держите под рукой огнетушитель или ведро с водой.

Ранее диетолог Татьяна Солнцева назвала шашлык полезным продуктом благодаря высокому содержанию белка и витаминов группы В, Д, А, Е. Однако для получения пользы мясо нужно правильно хранить, мариновать и готовить на хорошо прогоревших углях, защищая от интенсивного дыма.

