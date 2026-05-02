Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна в РФ с 1 сентября

Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна россиянам с 1 сентября. Соответствующее распоряжение есть в приказе Министерства здравоохранения России.
При этом из утвержденного перечня исключены кости свода черепа и нижняя челюсть, передает РИА Новости.
Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам в рамках ОМС. Россияне с ожирением теперь также смогут получить бесплатную хирургическую помощь по полису обязательного медицинского страхования.
В России была расширена программа бесплатной диспансеризации по полису ОМС. С текущего года в нее включен дорогостоящий генетический тест на определение уровня липопротеина, который позволяет выявить высокий риск инфаркта и инсульта из-за наследственности.
1 мая депутат Государственной думы Каплан Панеш выступил с инициативой установить предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС. Он также предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них до 75 процентов для пожилых.