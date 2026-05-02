14 военных КСИР погибли при взрыве неразорвавшихся боеприпасов

Трагедия произошла на северо-западе Ирана при разминировании территории, еще двое бойцов ранены.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 14 военнослужащих элитных частей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при взрыве неразорвавшихся боеприпасов на северо-западе Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Трагедия случилась в провинции Зенджан, где ведутся работы по поиску и обезвреживанию снарядов, оставшихся после последнего вооруженного конфликта. Также сообщается, что еще двое военных получили травмы различной степени тяжести. Местные власти продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что в условиях вооруженного конфликта с Израилем и США армия Ирана начинает доминировать над официальным руководством, концентрируя власть в узком внутреннем круге — высшем совете национальной безопасности, канцелярии верховного лидера и КСИР. При этом верховным лидером формально остается Моджтаба Хаменеи.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше