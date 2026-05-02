В Красноярском крае локализовали лесной пожар, устроенный туристами

КРАСНОЯРСК, 2 мая — РИА Новости. Природный пожар, устроенный туристами, разросся на 17 гектарах в Есауловской петле в Красноярском крае, огонь локализован, сообщает краевой лесопожарный центр.
Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что группа туристов пришла в местность Есауловская петля, где гид запустил сигнальные ракеты. От попавших в лес искр началось возгорание. Туристы, поняв, что что-то пошло не так, быстро покинули место. За происходящим наблюдали другие туристы.
«На территории края действует один лесной пожар на площади 17 гектаров в Маганском лесничестве, в районе Есауловской петли. Он локализован, распространение огня остановлено. На месте работают 16 человек, для доставки сил и средств задействованы две единицы техники. Лесные пожарные окарауливают пожар», — говорится в сообщении.
В лесопожарном центре отметили, что тушение природного пожара осложняется особенностями рельефа с высокими скалистыми склонами. Также там уточнили, что личность поджигателя установлена, сейчас полиция решает вопрос с квалификацией правонарушения.
Есауловская петля находится примерно в 40 километрах от центра Красноярска. Она расположена в Березовском районе, откуда открывается вид на природный ландшафт с изгибом реки Есауловка. Эта местность популярна среди туристов для прогулок.