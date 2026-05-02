Где безопаснее всего хранить наличные, рассказал юрист Хаминский

Перебой в работе онлайн-сервисов и отказ малого бизнеса от оплаты картой привел к тому, что многие волгоградцы и другие россияне стали чаще пользоваться наличными и держать дома немалые суммы.
Сколько денег разумно хранить в квартире и где найти место безопаснее, учитывая риски краж, пожаров и мошенничества, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Часть средств стоит оставлять на счетах, а наличные — в банковской ячейке, это наиболее надёжный способ», — цитирует эксперта «Прайм».
Юрист также рекомендует не увлекаться наличным оборотом — резерв не должен превышать сумм, достаточных, чтобы покрыть непредвиденные расходы на несколько месяцев.
Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал волгоградцев и всех россиян не держать сбережения под подушкой.