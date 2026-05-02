У нейросетевых нянек дитя без собственной точки зрения

И вот, выйдя третьего дня на прогулку, встретил этих ребят и я. Пара школьников, лет 15−17, звонко призывали москвичей взять у них символ воинской славы. Ленточку себе я, разумеется, взял. На этом бы и разойтись, но профессиональное любопытство взяло верх, и я решил поинтересоваться у ребят, что они сами думают о Победе и символе, который сейчас держат в руках.
Тут произошло неожиданное: у бодрой девушки, видимо, огорошенной моим молодецким наскоком, округлились глаза, на лице отобразилось некое подобие первобытного ужаса, после чего она достала свой смартфон, открыла приложение с нейросетью, вбила туда мой вопрос и оттуда же начала зачитывать ответ, мол, «георгиевская лента — это символ доблести и мужества, имеющий глубокие исторические корни, используемый как знак уважения к ветеранам и погибшим в Великой Отечественной войне…». Поблагодарив подростка, я поспешил удалиться.
Такая реакция девушки, честно говоря, приводит в некоторую оторопь. С одной стороны, разумеется, есть элемент неожиданности — пришел какой-то мужик и начал что-то спрашивать. Но сразу бросаться за помощью к искусственному интеллекту, не попробовав даже подумать самому? Тут хочется начать раздавать диагнозы. Впрочем, если задуматься, то можно прийти к выводу, что это издержки времени.
Давайте будем честны — включить ребенку телевизор — пусть смотрит, просто чтобы самому хоть немного перевести дух, это вполне себе распространенная практика. Не носится по дому ураганом, и ладно. И вот теперь к этому «педсоставу» добавился новый сотрудник — нейросеть. С одной стороны, вроде ничего такого, а даже сплошная польза: всегда при тебе, все знает, подсобит советом, когда требуется. Кто-то скажет, что с нейросетью ребенок может устроить химические опыты, но это вопрос, скорее, неправильно выставленных ограничений, нежели зловредности искусственного интеллекта. Кто ищет, тот всегда найдет.
А вот что гораздо страшнее, так это то, что наличие ИИ-приложения в кармане растит вот таких вот девушек и парней с отсутствием собственного мнения и знаний. На самом деле страшно представить, каким вырастет поколение, целиком полагающееся только на нейросети. Да, это полезный, в определенной мере, советчик и база знаний.
Но у многих подростков ИИ уже настолько плотно вошел в жизнь, что воспринимают они его не просто как инструмент. Это почти что живой друг по ту сторону экрана. И он всегда на твоей стороне. Он с легкостью обоснует, почему в споре именно твоя точка зрения — единственно правильная, и что только твое мнение имеет значение. А если его собственные данные противоречат мироощущению и восприятию подростка, то тем хуже для фактов. «Да, извини, был неправ, вот порция ссылок, подтверждающих твои мысли».
Ну и кого мы получим в результате такого «воспитания» и бесконечного общения с подобного рода «друзьями»? Скорее всего — неподготовленных к любому сопротивлению тюфяков. Как так только что всезнающий ИИ рассказывал, что ты самый лучший и умный, а поди ж ты, только вышел за порог, как запутался в собственных ногах и расквасил метафорический нос. Да, жизнь иногда отвешивает неприятную затрещину, но самоувещеваниями, что это мир плохой, ведь «мне так ИИ сказал», ни одной проблемы решить, увы, не удастся. Токсичный позитив в итоге так же вреден, как и негатив.