Волонтёры достали упавшего в коллектор кота экскаватором

В суровой индустриальной промзоне на улице Доватора в донской столице разыгралась история, которая могла закончиться трагедией. Серый котёнок оказался заперт в ловушке темноты и холода. Семь долгих дней его отчаянный крик разбивался никто не слышал, но он не сдавался, продолжая звать на помощь.
И чудо случилось. Его тонкий, изможденный голосок всё-таки достиг неравнодушных людей. Благодаря слаженным действиям волонтёров хвостатого удалось спасти. О деталях операции с привлечением экскаватора rostov.aif.ru рассказала руководитель общества защиты животных Наталья Демичева.
На маленьком карнизе.
Всё началось с тревожного звонка. Кот, обитающий на территории местной базы, сорвался в коллектор.
«Кошки привыкли прятаться в этих трубах, когда там нет воды, но его, видимо, кто-то испугал. Он прошёл по горизонтальной трубе четыре метра и упал в люк коллектора. Попал не на дно, а зацепился за какой-то выступ. Целую неделю орал, и, наконец, его услышали», — вспоминает Наталья Демичева.
Крики животного уловил рабочий с соседней промышленной площадки, который и позвонил зоозащитникам. Наталья приехала на место. Поначалу точное местонахождения кота установить не удалось.
«Мы пригласили специалистов с камерой для инспекции канализации. Приехал мужчина с зондом и планшетом, всё нам показал. Мы увидели кота. Я даже нарисовала схему: четыре метра по трубе, и на метр тридцать он упал. Под ним внизу вода, а он сидит на карнизе», — объясняет собеседница.
Попытка вытащить кота на толстом грузовом фале (прочном тросе для подъёма, перемещения и удержания грузов. — Ред.) провалилась: напуганное животное боялось прыгать на верёвку с узкого выступа.
Тогда решили разрыть коллектор. Приехали сотрудники МЧС. Они копали лопатами, но вскоре стало ясно, что ручными средствами проблему не решить.
«Нам сказали, что по техническим условиям там должна лежать бетонная плита. Лопатами её не сдвинуть, даже если докопать до места. Нужно вызывать экскаватор», — вспоминает Наталья.
Тяжёлая техника.
И тут в дело вступили волонтёры. Через интернет-сообщества люди собрали деньги и организовали приезд тяжёлой техники.
«Подогнали экскаватор. Такой парень, молодец, всё откопал, сам отодвинул плиту, залез туда и достал нам этого кота. Конечно, без волонтёров вряд ли бы у нас так всё хорошо получилось», — с теплотой отмечает Демичева.
Спасённого кота, который оказался сильно истощён, сразу покормили. Однако к себе домой серого мурлыку его так никто и не взял.
«Он остался жить в промзоне», — рассказала Наталья.
Донская столица вновь доказала, что здесь не оставляют в беде тех, кто не может попросить о помощи словами.
